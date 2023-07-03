В Киевской области нашли остатки восьми британских истребителей времен Второй мировой войны

Эти самолеты Великобритания отправляла в Советский Союз после вторжения нацистской Германии по так называемой схеме ленд-лиза. Эксперты по авиации говорят, что это первый случай, когда на территории Украины были найдены остатки такого количества этих самолетов.

"Очень редко можно найти такой самолет в Украине. Это очень важно для истории авиации, потому что раньше здесь не находили ни одного самолета из ленд-лиза", – сказал бывший пилот, управляющий раскопками Олекс Штан.

Всего в период с 1941-го по 1944 год в СССР было отправлено около 3 тыс. самолетов Hawker Hurricane для поддержки советских войск. Большинство из них были либо уничтожены в бою, либо позже разобраны на запчасти.

Но некоторые были намеренно разобраны и закопаны после войны, чтобы СССР не пришлось возвращать долг США, пишет BBC. В соответствии с законодательством о ленд-лизе СССР был обязан платить за любую переданную военную технику, оставшуюся целой после окончания боевых действий.

Восемь самолетов были закопаны в лесу к югу от Киева после того, как с них сняли ценное оборудование. Они были обнаружены после того, как поблизости была обнаружена неразорвавшаяся бомба времен войны. Остальную часть оврага проверили с помощью металлоискателей, и ураганы были найдены.

Национальный музей авиации Украины проводит кропотливые раскопки вручную. Персонал стремится идентифицировать как можно больше самолетов, чтобы их можно было собрать и выставить на обозрение, говорится в публикации.

Hawker Hurricane сыграли важную роль в истории Украины, сказал руководитель исследовательского отдела музея Валерий Романенко.

"Это символ британской помощи в годы Второй мировой войны, точно так же, как мы очень благодарны британской помощи в наши дни", – заявил он.