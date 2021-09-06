В Минкульте после скандала решили усовершенствовать процесс отбора книг в библиотеки

В Минкульте хотят, чтобы при отборе книг в библиотеки учитывали нормы антидискриминационного законодательства Фото: depositphotos.com

Минкульт вместе с уполномоченным Кабинета Министров Украины по вопросам гендерной политики Екатериной Левченко создает межведомственную группу, которая будет заниматься этим вопросом.

"Как показала практика, иногда для закупок рекомендуются книги, которые не учитывают нормы антидискриминационного законодательства, поэтому правовой механизм самого отбора, сами критерии требуют пересмотра. Мы рассмотрим возможность введения механизма двойной фильтрации соответствия изданий установленным требованиям. А также разработаем четкий перечень случаев, на основании которых будем иметь правовые основания отозвать книжную продукцию по процедуре государственных закупок", – сказала замглавы Минкульта Лариса Петасюк.

По ее словам, эти нововведения коснутся, в первую очередь, научно-популярной литературы.