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ОБЩЕСТВО

В МВД сообщили, что акция "Стоп реванш" прошла спокойно

В ходе массовых мероприятий, проходивших 24 мая в Киеве, полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

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Сегодня активисты "отмечали" первую годовщину президентства Зеленского
Сегодня активисты "отмечали" первую годовщину президентства Зеленского
Фото: МВС України / Facebook

Массовые мероприятия в центре Киева 24 мая прошли спокойно. Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

"Массовые мероприятия в центре столицы прошли спокойно, нарушений общественного порядка не зафиксировано", – заявили в ведомстве.

Сегодня в Киеве проходила акция "Стоп реванш" по случаю первой годовщины пребывания Владимира Зеленского на посту президента. В митинге приняли участие партии "Национальный корпус", "Демократична сокира" и общественная организация "Справа громад".

Нынешнюю политику Украины в отношении евроатлантической интеграции и войны на Донбассе участники акции считают сдачей национальных интересов и подыгрыванием пророссийским силам.

После митинга на Майдане Незалежности активисты двинулись в сторону Мариинского парка, к дому, где живет Зеленский. Участники акции протеста обклеили забор и ворота вокруг дома, а затем разошлись.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/3012871752132829

Теги: МВД, Украина, протесты, полиция, Майдан, Донбасс, митинг, реванш, акции, массовые мероприятия, Владимир Зеленский
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