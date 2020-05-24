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Видео: hromadske / YouTube

На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция против политики Зеленского на Донбассе. Трансляция

В Киеве на Майдане Незалежности сегодня проходит акция протеста против политики президента Владимира Зеленского в вопросе войны на Донбассе. Телеканал hromadske ведет прямую трансляцию. Акцию организовало "Движение сопротивления капитуляции". На митинге также присутствуют представители "Национального корпуса", "Демократичної сокири", партий "Свобода" и "Европейская солидарность". Участники акции считают, что Зеленский проводит политику капитуляции перед Россией. Они требуют изменить тактику и уволить главу Офиса президента Андрея Ермака. Колонна митингующих двинулась к Офису президента.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Теги: протесты, Владимир Зеленский, война на Донбассе, акция, Александр Ермак
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