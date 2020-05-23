"Два месяца осталось". Резников объяснил, сколько времени есть на вывод российских войск с Донбасса

Чтобы провести местные выборы на оккупированной сегодня территории Донбасса, там должно быть безопасно, подчеркнул вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Чтобы в октябре 2020 года на оккупированной сегодня части Донбасса прошли местные выборы по украинскому законодательству, российские войска следует вывести из ОРДЛО в течение ближайших двух месяцев.

Об этом 22 мая в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Если там сейчас находятся войска иностранные плюс вооруженные бандформирования, если там нет контроля со стороны украинского правительства, то, соответственно, офицер по безопасности [ОБСЕ] не сможет гарантировать безопасность для наблюдателей... Это означает, что для того, чтобы там можно было провести законные выборы согласно Копенгагенскому стандарту и украинскому законодательству, там должна быть безопасная территория. И соответственно, где-то в августе месяце должны быть выведены оттуда войска, проведено разоружение и демобилизация... Два месяца осталось", – сказал он.

Вице-премьер отметил, что в августе 2020 года должна начаться предвыборная кампания и для проведения местных выборов нужно выполнить критерии, которые устанавливает ОБСЕ.

"Мы готовы проводить выборы, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, при условии выполнения Минских соглашений, в первую очередь по безопасности, поскольку они идут первыми по очереди. А это значит, выведение иностранных, российских войск с территории Украины, а также разоружение всех незаконных бандформирований... установление контроля над границей с Россией", – объяснил Резников.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что в октябре Украина хотела бы провести местные выборы и на временно оккупированных территориях, "но выборов под дулами автоматов не будет".