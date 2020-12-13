В Николаеве признали, что медик умерла вследствие работы с COVID-19. Ее семья получит компенсацию в 1,5 млн грн

В Николаеве 11 декабря областное управление Гоструда признало, что семейный врач умерла вследствие работы с пациентами, инфицированными коронавирусной инфекцией COVID-19.

В Николаеве по результатам повторного рассмотрения члены комиссии признали, что смерть семейного врача Центра первичной медико-санитарной помощи №3 Галины Колянчиковой от коронавирусной инфекции COVID-19 связана с профессиональной деятельностью. Об этом 11 декабря сообщило управление Гоструда в Николаевской области на своей странице в Facebook.

"По результатам заседания принято решение о том, что данный случай заболевания связан с условиями труда потерпевшей. Решение принято большинством голосов повторной специальной комиссии. При рассмотрении дела были учтены материалы предварительного специального расследования и новые дополнительные материалы, в том числе по установлению источника инфицирования", – говорится в сообщении.

2 декабря Общественное сообщало, что первая комиссия по расследованию профессионального заболевания со смертельным исходом отказала семье умершей в компенсации, решила, что она заразилась от мужа, который также работает врачом, поэтому ее смерть не связана с работой.

Супруг погибшей Юрий Колянчиков рассказал, что это было невозможно, так как он проходил тестирование ПЦР и ИФА и, согласно результатам, переболел раньше.

Муж погибшей добавил, что его жена в течение двух недель перед болезнью принимала пациентов, у которых впоследствии подтвердился COVID-19, и есть документы, которые это подтверждают. Было назначено повторное специальное расследование обстоятельств со сменой всех членов комиссии.

12 декабря на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что семья умершей получит компенсацию в 1,5 млн грн.

Верховная Рада в мае 2020 года приняла закон, которым приравняла умерших от коронавируса медиков к погибшим военным. Семьям умерших от COVID-19 медиков должны выплачивать по 1,576 млн грн, медикам, которые из-за работы с коронавирусом получили инвалидность, – от 630,6 тыс. грн до 840,8 тыс. грн – в зависимости от группы инвалидности, сообщали в Фонде социального страхования Украины.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.