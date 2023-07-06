В Одесской области три человека умерли от отравления алкоголем, еще шесть – в больнице в тяжелом состоянии – полиция

Правоохранители, проведя опрос среди родственников, знакомых и односельчан потерпевших, установили, что те употребляли водку, приобретенную на разлив в одном из местных магазинов Фото: od.npu.gov.ua

Отмечается, что шесть человек были госпитализированы в тяжелом состоянии.

"Восемь граждан были доставлены в медицинское учреждение с алкогольным отравлением. Двое из них вскоре после госпитализации скончались. Смерть еще одного мужчины медики констатировали по месту его проживания", – сказано в сообщении.

Правоохранители, проведя опрос среди родственников, знакомых и односельчан потерпевших, установили, что те употребляли водку, приобретенную на разлив в одном из местных магазинов.

"Из домов потерпевших и магазина правоохранители изъяли бутылки с жидкостями прозрачного цвета неизвестного происхождения и другие вещи, представляющие интерес для следствия. Кроме того, был проведен неотложный обыск по месту жительства владельца магазина, в ходе которого также изъяты бутылки с жидкостями, содержащими запах спирта, и их остатками", – говорится в сообщении.

Как указали в полиции, в рамках уголовных производств назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причины смерти и наличия алкогольных и ядовитых веществ в крови умерших и госпитализированных граждан, а также экспертизы изъятых материалов, веществ и изделий.