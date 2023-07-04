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ОБЩЕСТВО

В Одесской области участились случаи отравления рыбой

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Медики предупредили об опасностях употребления рыбы и морепродуктов
Медики предупредили об опасностях употребления рыбы и морепродуктов
Фото: depositphotos.com

В Одесской области в последние дни фиксируется увеличение вызовов на случаи отравления рыбой и морепродуктами. Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области в Facebook 4 июля.

В частности, 86-летняя женщина из Татарбунар была доставлена в местную центральную районную больницу с диагнозом "острый гастроэнтероколит". Перед появлением симптомов употребляла соленую сельдь, купленную на базаре.

21-летняя беременная из Нерубайского с аналогичным диагнозом была госпитализирована в Одесскую городскую инфекционную больницу. Она сообщила медикам, что ела рыбные консервы и крабовые палочки.

В Овидиополе с гастроэнтероколитом в результате отравления рыбой в больницу была доставлена девятилетняя девочка.

В Одессе с пищевой токсикоинфекцией после употребления свежей рыбы были госпитализированы двое – 52-летний мужчина и 30-летняя женщина.

В центре предупредили, что нужно соблюдать осторожность при употреблении в пищу рыбы и морепродуктов. Это связано как с подрывом Каховской ГЭС и загрязнением водоемов, так и с летней жарой, которая приводит к быстрой порче продуктов питания. Медики предупреждают об опасности ботулизма.

https://www.facebook.com/EMD103Odessa/posts/pfbid02qcSLVhUXR4pWG8uwDkBeCZ2scSC6HeTztrzqjwWKmWHpTHBua3UCH7V3gBvT7t62l

Контекст:

Ночью 6 июня войска РФ подорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что станция восстановлению не подлежит. Разрушена дамба Каховского водохранилища, произошел неконтролируемый паводок, затопило тысячи домов – преимущественно в Херсонской области и частично в Николаевской. 

Ориентировочная сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции уже составляет более €1,5 млрд, заявляли в Херсонской ОВА 12 июня.

Через несколько дней после подрыва ГЭС к побережью Одесской области начало прибивать мусор, дома, трупы животных, мины из затопленных регионов.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отмечал, что на затопленных после подрыва Каховской ГЭС территориях минимум три месяца нельзя будет пользоваться местной водой. Также он сообщил, что вода в Днепре ниже взорванной Каховской ГЭС загрязнена в тысячи раз больше нормы.

Украинский врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская заявила, что после катастрофы категорически нельзя есть рыбу, выловленную в водоемах пострадавших районов.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Одесская область, отравление, рыба, врачи
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