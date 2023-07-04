В Одесской области участились случаи отравления рыбой

В частности, 86-летняя женщина из Татарбунар была доставлена в местную центральную районную больницу с диагнозом "острый гастроэнтероколит". Перед появлением симптомов употребляла соленую сельдь, купленную на базаре.

21-летняя беременная из Нерубайского с аналогичным диагнозом была госпитализирована в Одесскую городскую инфекционную больницу. Она сообщила медикам, что ела рыбные консервы и крабовые палочки.

В Овидиополе с гастроэнтероколитом в результате отравления рыбой в больницу была доставлена девятилетняя девочка.

В Одессе с пищевой токсикоинфекцией после употребления свежей рыбы были госпитализированы двое – 52-летний мужчина и 30-летняя женщина.

В центре предупредили, что нужно соблюдать осторожность при употреблении в пищу рыбы и морепродуктов. Это связано как с подрывом Каховской ГЭС и загрязнением водоемов, так и с летней жарой, которая приводит к быстрой порче продуктов питания. Медики предупреждают об опасности ботулизма.