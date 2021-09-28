В Офисе президента обещают установить 10 тыс. новых спортплощадок в Украине

Отмечается, что реализация проекта "Активные парки – локации здоровой Украины" продолжается в рамках программы президента Владимира Зеленского "Здоровая Украина".

Так, проект предусматривает создание локаций "активный парк" и "спортивная площадка".

"Около 100 "активных парков" уже открыты в разных уголках Украины, а до конца года появится еще около 600 таких локаций", – подчеркнули в ОПУ.

Контекст:

Зеленский дал старт программе "Здоровая Украина" 22 июня, он анонсировал создание спортивных площадок по всей стране.

Как отметили в ОПУ, каждый "активный парк" будет оснащен QR-кодами, посетитель будет иметь возможность провести тренировку любой сложности, выбрав собственного тренера среди звезд эстрады, кинематографа, профессиональных спортсменов, либо провести тренировку с Зеленским.

7 июня в Украине стартовал проект по увеличению площади лесов "Зеленая страна". Зеленский заявлял, что в ближайшие три года в стране планируют высадить 1 млрд деревьев.