В Рубежном убили полицейского, подозреваемый завладел его оружием и скрылся

На месте происшествия есть следы борьбы, а табельное огнестрельное оружие убитого полицейского отсутствует.

На место ЧП прибыли сотрудники Государственного бюро расследований, следственно-оперативная группа Нацполиции, а также сотрудники патрульной полиции и внутренней безопасности. Начата полицейская спецоперация по обнаружению и задержанию подозреваемого или подозреваемых.

Тело патрульного обнаружили возле одной из городских школ, сообщает Telegram-канал "Луганская телега".

Позже в полиции сообщили, что во время исполнения служебных обязанностей погиб 24-летний патрульный полицейский Александр Фахруддинов.