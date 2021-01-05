В святого Николая верит вдвое больше украинцев, чем в Деда Мороза – опрос

В Деда Мороза верит 31% опрошенных украинцев, а в святого Николая – 62%, сообщили в Социологической группе "Рейтинг".

За год количество тех, кто верит в святого Николая, выросло Фото: depositphotos.com

В Деда Мороза верят меньше украинцев, чем в святого Николая. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 5 января.

В Деда Мороза верит 31% опрошенных, 65% не верят. В святого Николая верят 62% опрошенных, 35% не верят.

За год количество тех, кто верит в святого Николая, выросло на 10 процентных пунктов, а число тех, кто верит в Деда Мороза, не изменилось.

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 2–4 января по всей Украине, кроме временно оккупированных районов Донбасса и аннексированного Крыма. Методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2%.