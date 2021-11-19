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В Тернополе мать и две дочери заморили себя голодом. Соседи говорят, что они вступили в секту

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В Тернополе сектанты заперлись в квартире и отказывались от еды и воды
В Тернополе сектанты заперлись в квартире и отказывались от еды и воды
Скриншот: Надзвичайні новини. ICTV / Youtube

В Тернополе от голода умерла семья сектантов: 78-летняя женщина и две ее дочери (55 и 50 лет) заперлись в квартире и отказывались от еды и воды. Об этом 15 ноября сообщают "Надзвичайні новини".

В начале ноября 2021 года в полицию поступил вызов от жителей дома, обеспокоенных тем, что женщины давно не выходили из квартиры и оттуда доносится неприятный запах. Правоохранители проникли в помещение и обнаружили на кровати тела женщин: пенсионерка с младшей дочерью были мертвы, а старшая дочь находилась в критическом состоянии.

Смерть женщин могла наступить приблизительно две-три недели назад, сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области. Выжившую, которая весила около 30 кг, госпитализировали, медики пять дней пытались ее спасти, однако безуспешно, женщина умерла.

"Предварительная причина смерти – элементарное истощение и, как следствие, полиорганная недостаточность", – рассказал анестезиолог Тернопольской больницы скорой помощи Роман Наконечный.

Соседи считают, что женщины решили принести себя в жертву в связи с религиозными убеждениями. По словам знакомой умерших Марии Ярыняк, женщины вступили в "секту Мунтяна" [духовный центр "Возрождение", основанный Владимиром Мунтяном], после чего стали жить нелюдимо, не общаясь с соседями по дому.

ВИДЕО
Видео: Надзвичайні новини. ICTV / Youtube
Контекст:

Духовный центр "Возрождение" – религиозное объединение, организованное Владимиром Мунтяном в 1997 году в Днепропетровске. Включает в себя ряд филиалов на территории Украины, России, Беларуси и других стран.

Руководство Всеукраинского союза церквей считает деятельность Мунтяна не соответствующей евангельскому учению и близкой к оккультной практике, сообщал в 2013 году христианский информационно-аналитический портал "Мир вам". 

Теги: Тернополь, голод, жертвы, женщины, секта
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