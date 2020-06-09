В Украине детям-сиротам хотят разрешить жить в приемных семьях до 23 лет

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль инициировал поправки в Семейный кодекс, которые позволят приемным детям жить в детских домах семейного типа до 23 лет, независимо от того, получают они высшее образование или нет.

В приемных семьях, детских домах семейного типа воспитываются 23 сироты с инвалидностью, которым должно исполниться 18 лет Фото: pixabay.com

Украинские парламентарии хотят позволить детям-сиротам, у которых есть инвалидность, оставаться в приемных семьях до достижения 23-летнего возраста. Соответствующий законопроект внесен в Верховную Раду Украины 4 июня.

Инициатор законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, имеющих инвалидность" – премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Проект предлагает внести изменения в Семейный кодекс Украины, которые позволят детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые имеют инвалидность, проживать и воспитываться в приемных семьях, детских домах семейного типа до 23-летнего возраста, независимо от того, учатся они в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, учреждениях высшего образования, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В приемных семьях, детских домах семейного типа воспитываются 23 сироты с инвалидностью, которым должно исполниться 18 лет, в 2021 году таких лиц будет 29.