В Украине насчитывается 35 "воров в законе" – полиция

В Украине насчитывается 35 "воров в законе", из них 20 находятся на территории страны постоянно.

Об этом говорится в ответе Национальной полиции Украины на запрос агентства УНН.

"15 ["воров в законе"] являются так называемыми "гастролерами", гражданами других государств, которые периодически прибывают на территорию Украины и проживают [здесь] нелегально", – отметили в полиции.

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