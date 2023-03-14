В Украине не будут аннулировать паспорта из-за разной транслитерации имени – миграционная служба

Паспорта с разной транслитерацией будут действовать до окончания их срока Фото: depositphotos.com

"На сегодня паспорта, в которых разная транслитерация написания фамилии или имени, действуют до окончания срока их действия. Такие документы будут признаваться недействительными или меняться только по личному обращению лица за получением или обменом паспорта", – сообщили в ведомстве.

Государственная миграционная служба опубликовала также ссылку, по которой можно проверить статус документа.