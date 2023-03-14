В Украине не будут аннулировать паспорта из-за разной транслитерации имени – миграционная служба

"На сегодня паспорта, в которых разная транслитерация написания фамилии или имени, действуют до окончания срока их действия. Такие документы будут признаваться недействительными или меняться только по личному обращению лица за получением или обменом паспорта", – сообщили в ведомстве.
Государственная миграционная служба опубликовала также ссылку, по которой можно проверить статус документа.
В середине февраля ГМС сообщила, что в системе оформления биометрических паспортов произошло обновление программного обеспечения. Соответственно, в случае различной транслитерации в паспорте для выезда за границу и ID-карте действительным признается последний оформленный документ. То есть если первым был оформлен паспорт для выезда за границу, а затем ID-карта с другим написанием фамилии или имени латинскими буквами, то загранпаспорт будет автоматически признан недействительным.
Член комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Роман Бабий 13 марта сообщил в Facebook, что в Украине сейчас у 34 тыс. граждан различается транслитерация имени в загранпаспорте и в ID-карте.