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В Украине не будут аннулировать паспорта из-за разной транслитерации имени – миграционная служба

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Паспорта с разной транслитерацией будут действовать до окончания их срока
Паспорта с разной транслитерацией будут действовать до окончания их срока
Фото: depositphotos.com

Государственная миграционная служба 13 марта заявила, что отменяет принятое ранее решение об аннуляции загранпаспортов и ID-карт украинцев, у которых имя или фамилия в документах транслитерированы по-разному.

"На сегодня паспорта, в которых разная транслитерация написания фамилии или имени, действуют до окончания срока их действия. Такие документы будут признаваться недействительными или меняться только по личному обращению лица за получением или обменом паспорта", – сообщили в ведомстве.

Государственная миграционная служба опубликовала также ссылку, по которой можно проверить статус документа.

Контекст:

В середине февраля ГМС сообщила, что в системе оформления биометрических паспортов произошло обновление программного обеспечения. Соответственно, в случае различной транслитерации в паспорте для выезда за границу и ID-карте действительным признается последний оформленный документ. То есть если первым был оформлен паспорт для выезда за границу, а затем ID-карта с другим написанием фамилии или имени латинскими буквами, то загранпаспорт будет автоматически признан недействительным.

Член комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Роман Бабий 13 марта сообщил в Facebook, что в Украине сейчас у 34 тыс. граждан различается транслитерация имени в загранпаспорте и в ID-карте.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: загранпаспорт, Украина, граница, паспорт, Государственная миграционная служба, украинцы, документы, ID-карта
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