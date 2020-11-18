В Украине ночью 19 ноября ожидаются морозы до -13 ºС, днем будет сильный ветер – синоптик

В четверг, 19 ноября, синоптическую ситуацию в Украине будет определять антициклон Thodo, поэтому существенных осадков не ожидается, отметила синоптик Наталья Диденко.

В Украине в ночь на 19 ноября ожидается до -13 ºС. Об этом в Facebook 18 ноября написала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что в четверг синоптическую ситуацию в Украине будет определять антициклон Thodo, поэтому существенных осадков не ожидается.

"Однако погода не обещает быть комфортной, потому что с севера Европы и северо-запада будет подпирать другая воздушная масса, будут угрожать фронты далекого северного циклона, и это противостояние выльется жителям запада и севера Украины в сильный неприятный ветер", – написала она.

Диденко сообщила, что интенсивность ветра 19 ноября будет близка к штормовому в западных и северных областях, "но будет задувать и в Крыму, и в Приазовье".

"Температура воздуха ближайшей ночью будет щипать за нос и щеки: в восточных областях вероятно -7...-13 ºС! На остальной территории 0...-5 ºС. Завтра днем в Украине ожидается 0...+5 ºС, на востоке – до -3 ºС. Отдельный температурный статус в четверг будет иметь западная наша часть, она обещает быть теплой: ночью +1...+3 ºС, а днем +5...+10 ºС", – сообщила она.

Синоптик добавила, что местами ожидается гололедица.