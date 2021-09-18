В Украине обновят правила транскрипции и транслитерации алфавита. Они не менялись с 2010 года

"К концу года комиссия начнет работу над новыми правилами транскрипции и транслитерации с украинского алфавита, их не меняли с 2010 года. Это касается, например, латинского отображения географических названий и имен в загранпаспортах", – подчеркнула она.

Демская также прокомментировала инициативу секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что стране необходимо избавиться от кириллицы. По словам Демской, Национальная комиссия по стандартам государственного языка не рассматривала вопрос перехода на латиницу и в ближайшее время не планирует этого делать.