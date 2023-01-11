В Украине ожидается аномальное потепление – синоптик

В Украине ожидается потепление до +8 °С... +10 °С Фото: depositphotos.com

По его словам, с 13 января на территорию большей части Европы начнут поступать аномально теплые воздушные массы из Африки.

"Поэтому и в Украине снова ожидается аномальное потепление до +8 °С... +10 °С", – подчеркнул он.