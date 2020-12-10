В Украине появился новый радиотелескоп. Он заменит оборудование, оставшееся в оккупированном Крыму

Во Львовской области ввели в эксплуатацию радиотелескоп, который откроет новые возможности для радиоастрономии и космической навигации Украины. Об этом сообщили в Национальной академии наук.

Радиотелескоп даст новый толчок в развитии фундаментальной науки в Украине, считают в НАН Фото: nas.gov.ua

В городе Золочев Львовской области веден в эксплуатацию новый украинский радиотелескоп РТ-32. Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба Национальной академии наук Украины.

"Поиск путей создания нового радиотелескопа сантиметрового диапазона начался в 2014 году. Тогда после аннексии Крыма Украина потеряла доступ к одной из крупнейших в мире антенн – радиотелескопу РТ-70 Национального центра управления и испытаний космических средств рядом с Евпаторией", – сказано в сообщении.

Для восстановления утраченных возможностей НАН Украины было предложено использование наземных станций космической связи, расположенных во Львовской области, с диаметром антенн 25 м и 32 м, которые к тому времени не использовались Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Эксперты установили, что наиболее целесообразной на первом этапе перехода телекоммуникационных антенн в состояние радиотелескопа является модернизация 32-метровой антенны системы МАRК-4В.

"С 2018 года началась активная фаза модернизации антенны и создание на ее базе радиотелескопа РТ-32. В ноябре 2020-го основные работы были завершены", – сообщили в академии наук.

Главной особенностью радиотелескопа является его многодиапазонность и многоканальность. Сейчас на нем можно проводить одновременные наблюдения в диапазонах 6 и 1,35 см, а после введения в действие приемной аппаратуры диапазона 3 см телескоп сможет работать в трех диапазонах одновременно: 6, 3 и 1,35 см, сказано в релизе.

В НАН считают, что радиотелескоп даст новый толчок в развитии фундаментальной науки в Украине и обеспечит участие страны в международных проектах по исследованию и использованию космического пространства.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.