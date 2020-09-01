В Украине появится колл-центр для помощи онкобольным и их родственникам

Колл-центр "Варто жити" круглосуточно бесплатно будет оказывать консультативную помощь онкопациентам и их родственникам. Запуск колл-центра запланирован на осень, сообщили в Минздраве Украины.

Онкобольные и их родственники смогут звонить на единый бесплатный номер 0-800 Фото: pixabay.com

Проект "Варто жити" при поддержке Минздрава Украины готовится к запуску единого всеукраинского колл-центра поддержки онкопациентов и их родных. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Эксперты колл-центра будут круглосуточно предоставлять профессиональную помощь онкопациентам по всей Украине, сказано в сообщении.

"В числе самых распространенных эмоциональных состояний онкобольных – паника, страх, апатия, депрессия. Крайне редко человек может справиться с такой эмоциональной нагрузкой самостоятельно, поэтому для помощи в борьбе с болезнью активисты вместе с Минздравом планируют открыть уникальный колл-центр. Запуск колл-центра запланирован на осень 2020 года", – сообщили в министерстве.

"Позвонив на единый бесплатный номер 0-800, больные и их близкие смогут получить консультацию онкопсихолога, получить ответы на любые вопросы, связанные с диагнозом и лечением, а также заказать трансфер в местный государственный онкоцентр и обратно домой", – сказано на сайте "Варто жити".

По темпам распространения онкологических заболеваний Украина занимает второе место в Европе. Об этом 7 июня сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.