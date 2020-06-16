В Украине разоблачили сеть "ботоферм", которой руководили из РФ

Организаторы "ботоферм" способствовали распространению негативных настроений и дискредитировали украинскую власть как внутри страны, так и за ее пределами, заявили в Службе безопасности Украины.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали межрегиональную сеть "ботоферм" в Киеве и ряде областей, которой руководили из Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сеть могла генерировать фейки от более чем 10 тыс. ботов, отметили в СБУ.

"Организаторы "ботофермы" использовали не только учетные записи в социальных сетях и е-мейлы, но и электронные кошельки с фейковыми персональными данными. Работники "ботоферм" были обеспечены всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативники спецслужбы установили, что для регистрации аккаунтов злоумышленники использовали, кроме украинских, также российские и европейские SIM-карты мобильных операторов.

"В Европе их преимущественно невозможно приобрести без идентификации граждан, а в РФ – также без содействия со стороны спецслужб. Выполняя заказ на эскалацию конфликта на востоке Украины, организаторы "ботоферм" осуществляли информационные "вбросы", способствовали распространению негативных настроений и дискредитировали украинскую власть как внутри страны, так и за ее пределами", – отметили в ведомстве.

В СБУ добавили, что в рамках уголовных производств проведены одновременно обыски по 12 адресам, где было расположено оборудование. Изъяты доказательства причастности конкретных лиц к противоправной деятельности, в том числе более 40 тыс. SIM-карт мобильных операторов.

Продолжается досудебное следствие.

Разоблачение сети "ботоферм" осуществлялось департаментом кибербезопасности СБУ в Киеве, Львовской, Черниговской, Сумской и Одесской областях совместно с региональными управлениями службы, органами прокуратуры и Национальной полиции.