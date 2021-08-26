В Украине с 1 июля выявили почти 8 тыс. неформальных работников – Минэкономики

В среднем на одного проверенного работодателя количество выявленных незадекларированных работников составляет почти пять человек.

Отмечается, что наибольшее количество неоформленных работников выявили в сферах организация питания, сельском хозяйстве и торговле, среди регионов – в Одесской (592), Киевской (556) и Запорожской (549) областях.

В ходе проведенных инспекционных мероприятий заключены трудовые договоры с 3299 работниками, подчеркнули в Минэкономики.

"С начала инспекционной кампании количество надлежащим образом оформленных работников увеличилась почти на 49 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – добавили в ведомстве.