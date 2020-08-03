В Украине впервые выдали лицензии на производство спирта частным компаниям

По мнению и.о. директора госпредприятия "Укрспирт" Сергея Блескуна, государству нельзя затягивать с приватизацией, это может привести к тому, что заводы ГП станут не нужны.

1 июля в Украине вступил в силу закон, который отменяет государственную монополию на производство спирта Фото: pixabay.com

С 1 июля государственное предприятие "Укрспирт" не является монополистом, Министерство финансов Украины выдало лицензии на производство спирта другим заводам. Об этом написал в Facebook и.о. директора "Укрспирта" Сергей Блескун.

"Это большой шаг для отрасли и определенные изменения для "Укрспирта". В частности, постепенно количество наших клиентов уменьшится. Компании будут отказываться брать спирт у бывшего монополиста и покупать там, где более выгодные условия. Это ожидаемо и это происходит прямо сейчас. Так работает открытый рынок", – отметил Блескун.

По его словам, государству нельзя затягивать с приватизацией "Укрспирта", это может привести к тому, что заводы ГП станут не нужны.

"В связи с демонополизацией сейчас также важен контроль за объемом производства и реализации спирта со стороны государства. Ранее мы сводили все объемы реализации, видели, кто сколько реализует спирта как по нашим, так и по другим заводам, по покупателям, но сейчас такой возможности у нас нет", – отметил и.о. директора ГП.

С 1 июля вступил в силу закон, который отменяет государственную монополию на производство спирта.