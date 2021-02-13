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В Украине за месяц к высокоскоростному интернету подключили более 2 тыс. населенных пунктов – Минцифры

В 543 городах и селах Украины в январе 2021 года впервые появилась 4G-связь. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

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4G-связь в Украине появилась в 2017 году
4G-связь в Украине появилась в 2017 году
Фото: depositphotos.com

Скоростным мобильным интернетом в Украине пользуются жители 22 тыс. населенных пунктов. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

"За январь 2021-го мобильные операторы подключили к высокоскоростному мобильному интернету 2383 населенных пункта. В 543 городах и селах, где проживают около 117,4 тыс. украинцев, 4G-связь появилась впервые", – отметили в релизе.

В Минцифры говорят, что собираются обеспечить доступ 95% жителей страны к интернету. Сегодня его имеют около 70% украинцев.

Благодаря реализации проекту LTE900, который стартовал в июле 2020 года, более 7 млн украинцев, проживающих в 11,8 тыс. населенных пунктов, получили 4G-связь. При этом более 2 млн украинцев в 5,6 тыс. городах и селах получили 4G впервые, сообщили в министерстве.

4G-связь в Украине появилась в 2017 году. Главное отличие 4G от 3G – в скорости передачи данных. Кроме того, 4G-сети (стандарт LTE) предоставляют абонентам широкополосный доступ к интернету – это значит, что пользоваться сетью без "проседания" скорости доступа сможет больше людей.

Теги: интернет, Украина, оператор, Министерство цифровой трансформации
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