В Украине за первое полугодие 2021-го родилось 132,5 тыс. детей

В Украине в среднем в месяц рождается 22 тыс. детей Фото: depositphotos.com

"По средним ежемесячным цифрами легко проследить, как каждый месяц уменьшается рождаемость. В 2019 году ежемесячно в среднем рождалось 25,7 тыс. младенцев, в 2020 году – 24,5 тыс., в первой половине 2021-го – 22 тыс. новорожденных", – отметили в сообщении.

Последний раз прирост населения в Украине отмечали в 1990-м году, с тех пор оно уменьшается.

"Худшая рождаемость за последние 30 лет была зафиксирована в 2020-м – 293 457 младенцев. И судя по текущей динамике, 2021-й готовится перекрыть этот антирекорд. За полгода в Украине умерло 349 041 человек. Таким образом, общий спад численности населения составил 216 446 человек", – уточняет Опендатамедіа.