В украинские магазины попала игрушка, в которой содержание свинца превышает норму в 164 раза

Партия игрушек приехала из Китая в Одессу, а оттуда разъехалась по всей стране Фото: depositphotos.com

Превышение опасного вещества выявили специалисты Госпродпотребслужбы во время плановой проверки, они оштрафовали импортера на 100 тыс. грн, обязали его в течение месяца снять товар с продажи и утилизировать его. Этот срок истекает 6 сентября.

"Свинец – это химический элемент, который относится к тяжелым металлам. Конечно, это предполагает отравление организма. По симптоматике это может быть головная боль, головокружение, в крайних таких случаях это анемия", – объяснила детский невролог Ольга Козубенко.

Журналисты рассказали, что в Украину приехала небольшая партия игрушек – 90 штук. Пластиковые музыкальные лягушки поступили в Одессу, а оттуда разъехались по стране. В одном из магазинов "1+1" рассказали, что с поставщиком игрушек сотрудничают много лет, проблем с ним никогда не было.

Юрист фирмы Виктория Желяскова заявила, что игрушка для людей не опасна, потому что свинец нашли внутри лягушки.

Похожие игрушки можно купить и сейчас в украинских интернет-магазинах. В этом убедился корреспондент издания "ГОРДОН". На сайте prom.ua лягушку продают со скидкой: за 289 грн вместо 328 грн.

В описании товара сказано, что музыкальная развивающая игрушка "Прудка жабка" PL-719-74 с украинской озвучкой работает на батарейках.

Скриншот: prom.ua

Лягушку можно также купить на сайте "Алло" за 269 грн.