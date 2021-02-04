В Украину идет похолодание, ожидается гололед – синоптик Диденко

По прогнозам украинского синоптика Натальи Диденко, уже 5 февраля в некоторых регионах страны зафиксируют температуру до 12 градусов мороза.

5 февраля в Украине начнется похолодание. Об этом 4 февраля в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Пятница в Украине будет принимать очередное похолодание. Завтра в северных областях температура воздуха снизится ночью до -7...-12 °С, днем до -3...-9 °С. На остальной территории в течение дня ожидается от -4 до +2 °С, в южной части – +3...+6 °С", – написала она.

В Киеве ночью ожидается мороз до -7 °С, днем до -5 °С.

По ее данным, ветер будет северо-западным и порывистым, на востоке Украины порывы будут штормовыми.

"Ближайшей ночью дожди пройдут в восточных, в Днепропетровской и Запорожской областях. Однако уже завтра днем в большинстве областей Украины северный антициклон вытеснит осадки с нашей территории – будет сухо, разве что в Карпатах возможен небольшой снег. Похолодание будет способствовать усилению гололеда, ситуация на дорогах и тротуарах усложнится", – прогнозирует Диденко.

"В выходные похолодание в Украине пойдет дальше и усилится", – считает она.

Наталья Диденко – украинский метеоролог, блогер, телеведущая. В эфире канала "Еспресо" она ежедневно озвучивает прогноз погоды вместе со своим котом по кличке Апельмон.