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В Великобритании существенно сократилось число летальных исходов COVID-19

Соединенное Королевство по-прежнему занимает второе место в мире по числу жертв пандемии коронавирусной инфекции, но вторые сутки подряд число умерших сокращается.

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В Великобритании все еще фиксируют почти 2 тыс. новых случаев заражения ежедневно
В Великобритании все еще фиксируют почти 2 тыс. новых случаев заражения ежедневно
Фото: ЕРА

За последние сутки 113 человек умерли от коронавирусного заболевания в Великобритании, сообщила пресс-служба правительства.

Всего с начала эпидемии в Соединенном Королевстве скончалось 38 489 человек (второе место в мире), из них 30 861 – в больницах.

Суточное число летальных исходов вновь сократилось: накануне этот показатель составил 215.

Подтверждено 1936 новых случаев заражения коронавирусом (-509). Общее число инфицированных за все время достигло 274 762.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 6,1 млн человек, более 370 тыс. из них умерли, почти 2,6 млн выздоровели.

Теги: Великобритания, смертность, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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