В заповеднике "Аскания-Нова" снова массово погибли птицы

Госпотребслужба Украины выясняет причины, по которым в заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области погибло 187 птиц.

Это уже второй за год случай массовой гибели птиц в заповеднике Фото: Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області / Facebook

В биосферном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области опять массово гибнут птицы, Госпотребслужба выясняет причины. Об этом говорится в сообщении Госпотребслужбы в Facebook.

"На территории дендропарка и озер на территории зоопарка обнаружили 187 трупов птиц: кряква – 38; утка огарь (краснокнижная) – 32; грачи – 75; галки – 42", – говорится в сообщении.

Это уже второй за год случай массовой гибели птиц в заповеднике. 10 января сообщалось о гибели 185 серых журавлей, позже число погибших птиц выросло до 208.

Тогда экоинспекция выяснила, что птицы в результате отравления. Они съели отравленные зерна пшеницы, которые разбросали на соседних с заповедником полях – так аграрии борются с нашествием грызунов.