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В Житомире ультрас с файерами и баннерами требовали достроить стадион. Его реконструкция длится больше 15 лет

Фанаты клуба "Полесье" пришли к Житомирской облгосадминистрации с требованием достроить и сдать в эксплуатацию центральный стадион города.

 
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Реконструкция "Полесья" длится больше 15 лет
Реконструкция "Полесья" длится больше 15 лет 
Фото: 1.zt.ua

В Житомире 17 февраля ультрас футбольного клуба "Полесье" собрались возле здания Житомирской облгосадминистрации с требованием достроить и сдать в эксплуатацию центральный стадион города. Об этом сообщает местный портал "Перший Житомирський".

Собравшиеся болельщики развернули баннер с надписью "Полесье" – величие города, нам нужен стадион" и зажгли файеры. 

К митингующим вышел глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко и заверил, что он делает все возможное для сдачи стадиона в эксплуатацию. При этом он отметил, что строительство идет "очень тяжело", и Государственная архитектурно-строительная инспекция вернула властям документы для уточнения.

"Надеюсь, что в конце марта ФК "Полесье" примет домашнюю игру на своем стадионе", – сказал глава области.

Центральный стадион Житомира "Полесье" построен в 1951 году. Как писал спортивный портал "Трибуна", кризис 90-х сильно ударил по владельцам стадиона и ФК "Полесье", поэтому в 2005 году клуб был расформирован, а стадион, на тот момент уже находившийся в аварийном состоянии, передан в коммунальную собственность. 

В августе 2005 года прозвучали первые обещания обновить стадион – председатель Житомирской ОГА того периода Павел Жебривский сообщил, что реконструкция начата.

Проект реконструкции несколько раз менялся, и каждый раз чиновники называли другие суммы, необходимые для ее завершения. В частности, в сентябре 2018 года, как сообщала пресс-служба Кабмина, общую стоимость реконструкции правительство оценивало в 88 млн грн. А уже в марте того же года председатель ОГА Игорь Гундич заявлял, что к завершению стоимость проекта "будет колебаться в рамках 150 млн грн", писал "Житомир.info".

В декабре 2020, как сообщила Общественному руководитель областного департамента регионального развития Инна Хоменко, завершили реконструкцию первой очереди стадиона – было отремонтировано легкоатлетическое ядро, футбольное поле и трибуны. По ее словам, общая стоимость реконструкции стадиона составляет 167 млн грн, на 2020 год по скорректированному проекту было выделено приблизительно 15 млн грн. Во второй очереди, по словам подрядчика, осталось сделать центральный вход на стадион, корты, обеспечить его безопасность и закончить благоустройство.

Теги: футбол, Житомир, фанаты, ультрас, митинг, стадион, Виталий Бунечко, акции протеста
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