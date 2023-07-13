Верховная Рада разрешила женщинам самим определять начало декретного отпуска

В первом чтении законопроект поддержали 266 депутатов, во втором – 267.

Согласно пояснительной записке, в нынешнем законодательстве момент начала и завершения оплачиваемого декретного отпуска определялся в соответствии с датой родов. В разных случаях отпуск начинался за 70 или 90 дней до родов и заканчивался через 56, 70 или 90 дней после. При этом женщины не имели возможности изменить дату начала отпуска самостоятельно.

Кроме того, если женщина не использовала часть указанного отпуска до родов, неиспользованные дни не могли быть перенесены и использованы ею после родов.

Теперь же депутаты приняли законопроект, который позволяет работающей женщине при отсутствии медицинских противопоказаний и по ее желанию начинать декретный отпуск позже, чем за 70 или 90 дней до ожидаемой даты родов, и пропорционально увеличить послеродовую часть отпуска.

При этом общая продолжительность отпуска, предусмотренная законодательством, не будет изменяться. Она останется на уровне 126 или 140 дней в случае рождения двух и более детей или осложнения родов.