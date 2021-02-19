Верховная Рада усилила защиту лесов от пожаров

Парламент принял законопроект, который запрещает выжигание сухой растительности или ее остатков без соблюдения порядка, установленного центральным органом исполнительной власти.

Законопроект об усилении защиты лесов от пожаров поддержали 311 нардепов Фото: depositphotos.com

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3526 об усилении защиты лесов от пожаров, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект поддержали 311 нардепов, его приняли без обсуждения в зале парламента.

Редакция документа к первому чтению предусматривала увеличение штрафов, однако ко второму чтению эти положения убрали.

Теперь принятый закон лишь запрещает выжигание сухой растительности или ее остатков без соблюдения порядка, установленного центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды.

Глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный объяснил, что этот законопроект запрещает выжигание сухой растительности, в частности, вдоль рек, вокруг водоемов и на островах, а также вдоль морей, морских заливов и лиманов и на островах во внутренних морских водах.