Во Львове впервые провели гинекологическую операцию с помощью робота Da Vinci

"Нашей пациенткой стала 19-летняя девушка, которая в течение двух лет страдала от постоянных тазовых болей и нарушения менструального цикла. Кроме этого, у девушки диагностировали бесплодие", – говорится в сообщении.
Также у пациентки выявили кисту (доброкачественную опухоль), которая чаще всего подлежит хирургическому лечению.
"Использование микроинструментов и 3D-изображения высокой четкости позволили нашим специалистам ювелирно удалить кисту с помощью лишь нескольких маленьких проколов! Вмешательство прошло успешно, а миниинвазивность операции позволила девушке уже на второй день после вмешательства выписаться из больницы", – сообщили в медучреждении.
9 декабря 2020 года робот-хирург Da Vinci провел первую операцию – у 50-летнего пациента удалили грыжу диафрагмы.
В марте 2021 года робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка.