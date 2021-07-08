Во Львове впервые провели гинекологическую операцию с помощью робота Da Vinci

Врачи провели операцию с помощью роботизированной системы, пациентка была выписана на второй день Фото: Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова / Facebook

"Нашей пациенткой стала 19-летняя девушка, которая в течение двух лет страдала от постоянных тазовых болей и нарушения менструального цикла. Кроме этого, у девушки диагностировали бесплодие", – говорится в сообщении.

Также у пациентки выявили кисту (доброкачественную опухоль), которая чаще всего подлежит хирургическому лечению.

"Использование микроинструментов и 3D-изображения высокой четкости позволили нашим специалистам ювелирно удалить кисту с помощью лишь нескольких маленьких проколов! Вмешательство прошло успешно, а миниинвазивность операции позволила девушке уже на второй день после вмешательства выписаться из больницы", – сообщили в медучреждении.