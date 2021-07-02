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Во Львовской области после любительской реставрации восстановят памятник Хмельницкому

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Во Львовской ОГА заявили, что никто не имел права разрисовывать памятник подобным образом
Во Львовской ОГА заявили, что никто не имел права разрисовывать памятник подобным образом
Добросинсько Магерівська / Facebook

В селе Кунин Львовской области местные власти раскрасили памятник гетману Богдану Хмельницкому. Об этом 29 июня в Facebook сообщила пресс-служба Добросинско-Магеровского сельсовета.

"Еще один памятник архитектуры, а именно памятник Богдану Хмельницкому, что в Кунине, отреставрировала общественная организация "Твори добро +". И это только начало их работы в Добросинско-Магеровской общине", – отметили в посте.

Одежду гетмана закрасили красным цветом, а постамент – белой краской, на постаменте нарисована эмблема общественной организации.

https://www.facebook.com/dmbyh/posts/176646047765208

По информации Zaxid.net, железобетонный памятник на въезде в село установили в 1966 году. До последнего времени он оставался однотонным.

"Оригинальный результат стал поводом для шуток и возмущения в соцсетях. Как оказалось, это уже второй памятник на территории сельской общины, который так оригинально отреставрировали", – отметили журналисты.

Основатель ОО Иван Иваницкий сказал изданию, что члены общественной организации не являются реставраторами, они просто решили восстановить памятник, который разрушался.

"Это не реставрация. Если мы будем использовать такое слово, как реставрация, к нам будут обращаться люди, которые отвечают за архитектуру. Мы просто увидели этот памятник, который был в аварийном состоянии и начинал клониться. Мы сделали обзор, определили, какие нужны материалы, и отреставрировали его собственными силами: так, как могли и умели", – сказал он.

Члены организации потратили на реставрацию памятника около 7 тыс. грн.

Начальник управления охраны объектов культурного наследия Львовской облгосадминистрации Василий Петрик рассказал Zaxid.net, что памятник Хмельницкому в селе Кунин находится в реестре памятников местного значения с 1972 года.

"Поэтому разрисовывать его так, как это сделано, не имели права. Мы благодарны пользователям соцсетей, которые оперативно реагируют и интересуются состоянием памятников, ведь человеческого ресурса для мониторинга состояния памятников области у нашего управления действительно не хватает", – подчеркнул Петрик.

По его словам, управление охраны объектов культурного наследия ЛОГА обратится к местной территориальной общине, чтобы памятник отреставрировали должным образом.

Теги: памятник, Львовская область, архитектура, облгосадминистрация, Богдан Хмельницкий
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