"Vodafone Украина" предложит компенсацию пострадавшим от сбоев в работе связи

"Vodafone Украина" предложит 30 минут бесплатных звонков на все сети абонентам, пострадавшим 29 мая от сбоев в работе голосовой связи. Об этом сообщила пресс-служба мобильного оператора на своей странице в Facebook.
"Если вы не могли сегодня утром позвонить, мы вас найдем и извинимся лично. В течение следующей недели ожидайте смс с подробностями о компенсации и информацию о том, как получить пакет минут", – сообщили в компании.
Сбой в работе голосовой связи, по данным оператора, наблюдался в ряде областей Украины.
О проблеме с голосовой связью мобильный оператор сообщил утром 29 мая. Пользователей призвали на время сбоя пользоваться мессенджерами и другими средствами связи.
"Vodafone Украина" обслуживает 19,7 млн абонентов.