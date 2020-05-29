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"Vodafone Украина" предложит компенсацию пострадавшим от сбоев в работе связи

В течение следующей недели абонентам, пострадавшим 29 мая от сбоев в работе голосовой связи, предложат 30 минут бесплатных звонков на все сети, сообщает пресс-служба "Vodafone Украина".

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В "Vodafone Украина" отметили, что смс с подробностями придут на следующей неделе
В "Vodafone Украина" отметили, что смс с подробностями придут на следующей неделе
Фото: depositphotos.com

"Vodafone Украина" предложит 30 минут бесплатных звонков на все сети абонентам, пострадавшим 29 мая от сбоев в работе голосовой связи. Об этом сообщила пресс-служба мобильного оператора на своей странице в Facebook.

"Если вы не могли сегодня утром позвонить, мы вас найдем и извинимся лично. В течение следующей недели ожидайте смс с подробностями о компенсации и информацию о том, как получить пакет минут", – сообщили в компании.

Сбой в работе голосовой связи, по данным оператора, наблюдался в ряде областей Украины.

https://www.facebook.com/VFUkraine/posts/3379962132035478

О проблеме с голосовой связью мобильный оператор сообщил утром 29 мая. Пользователей призвали на время сбоя пользоваться мессенджерами и другими средствами связи.  

"Vodafone Украина" обслуживает 19,7 млн абонентов.

Теги: Украина, соцсети, пострадавшие, Vodafone, работа, сбой, компенсация
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