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У "Vodafone Украина" возникли проблемы с голосовой связью

Пресс-служба "Vodafone Украина" заявила, что мобильный оператор работает над устранением технических неполадок.

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В "Vodafone Украина" отметили, что интернет-сеть должна работать в обычном режиме
В "Vodafone Украина" отметили, что интернет-сеть должна работать в обычном режиме
Фото: depositphotos.com

У "Vodafone Украина" возникли проблемы с голосовой связью. Об этом 29 мая в Facebook сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Как отметили в "Vodafone Украина", в настоящий момент специалисты компании работают над устранением технических неполадок.

"Друзья, в течение последнего часа в отдельных городах могут быть недоступны голосовые услуги. У нас непредсказуемые технические проблемы, но уже работаем над их оперативным решением. Сейчас проблема касается непосредственно голосовой связи, интернет-сеть должна работать в обычном режиме. Поэтому пока просим вас пользоваться мессенджерами и другими средствами связи. Спасибо за понимание", – говорится в сообщении "Vodafone Украина".

https://www.facebook.com/VFUkraine/posts/3378984415466583

"Vodafone Украина" обслуживает 19,7 млн абонентов.

Теги: Украина, Vodafone, сбой, оператор
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