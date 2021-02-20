Военнослужащие крадут и продают оружие, это результат бардака в частях – Геращенко о взрыве в Дрогобыче

Комментируя взрыв в Дрогобыче, жертвами которого стали два человека, замглавы МВД Антон Геращенко отметил, что на черном рынке гранату можно купить за 500 грн.

Большая часть оружия, которое было изъято у украинцев в 2020 году, была из зоны проведения операции Объединенных сил. Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил в Facebook, комментируя взрыв гранаты в Дрогобыче Львовской области, жертвами которого стали два человека.

"За прошлый год Национальная полиция изъяла у граждан 4400 ручных гранат и 259 гранатометов. Таким образом, полицейские сохранили сотни жизней украинцев. В абсолютном большинстве случаев это оружие имеет происхождение из зоны действий операции Объединенных сил", – написал он.

По словам замминистра, "многие из наших военнослужащих, грубо нарушая закон, воруют, вывозят и продают опасное оружие, которое необходимо для противодействия агрессии РФ, и используют его в бытовых ссорах, для совершения преступлений или просто для развлечений".

"Цена на гранаты на черном рынке оружия – от 500 то 1500 грн... Уважаемые командиры Вооруженных сил Украины! Офицеры и генералы! Наведите, наконец, порядок с учетом и сохранением оружия в ваших частях, в частности боевых гранат. Потому что ужасная гибель двух мужчин в Дрогобыче – это результат бардака в ваших частях, из которых, скорее всего, и была украдена эта граната и другие 4400", – заявил Геращенко.

Он подчеркнул, что "оружие необходимо для сопротивления российской агрессии, а не для того, чтобы украинцы убивали друг друга".

20 февраля в Дрогобыче взорвалась граната, в результате чего погибли двое мужчин в возрасте 37 и 40 лет. Пострадала также женщина, которая была вместе с ними. Момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.