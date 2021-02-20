ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Огнестрельное оружие для самозащиты хотел бы иметь каждый третий украинец – опрос

Опрос, проведенный в Украине социологической компанией Liberty Report по заказу студии Савика Шустера, показал, что мужчины вдвое чаще, чем женщины, хотели бы иметь огнестрельное оружие.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Желающих иметь оружие оказалось меньше всего среди пенсионеров
Желающих иметь оружие оказалось меньше всего среди пенсионеров
Фото: pixabay.com

Каждый третий украинец считает, что ему необходимо огнестрельное оружие. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической компанией Liberty Report по заказу студии Савика Шустера и озвученного 19 февраля в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Вопрос звучал так: "Нужно ли вам огнестрельное оружие для самообороны?"

33% опрошенных ответили "да", 67% – "нет".

Скриншот: Шустер online / Facebook
Скриншот: Шустер online / Facebook

Среди опрошенных мужчин желающих иметь такое оружие вдвое больше, чем среди опрошенных женщин.

При этом мужчины по отношению к огнестрельному оружию разделились ровно напополам.

Скриншот: Шустер online / Facebook
Скриншот: Шустер online / Facebook

Больше всего сторонников владения огнестрельным оружием оказалось в возрастной категории 45–59 лет – 49%, в категории 60+ таких только 14%.

Скриншот: Шустер online / Facebook
Скриншот: Шустер online / Facebook

Больше желающих иметь оружие оказалось в сельской местности – 36% против 27% у горожан.

Социсследование проводилось 18–19 февраля методами онлайн-панели и телефонного опроса среди 549 человек в возрасте старше 18 лет по репрезентативной выборке. Погрешность выборки не превышает 4,26%.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4335 "Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему". Он предусматривает введение в Украине удостоверения владельца оружия и Единого государственного реестра гражданского оружия. Законопроект также определяет запрещенное к обороту оружие.

Согласно законопроекту, не смогут получить удостоверения владельца оружия граждане, у которых есть медицинские противопоказания, непогашенная или неснятая судимость по ряду статей Уголовного кодекса и которые в течение последнего года привлекались к административной ответственности по ряду статей Кодекса об административных правонарушениях (большинство из них связаны с приобретением, хранением и применением оружия). 

В пояснительной записке к законопроекту №4335 сказано (.docx), что, по данным МВД, граждане Украины легально владеют 1,3 млн единиц огнестрельного оружия. А количество неучтенного огнестрельного оружия в стране превышает 4,5 млн единиц, заявил глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин в комментарии "Украина 24".

В Министерстве внутренних дел и Нацполиции заявили о необходимости принятия законопроекта об обороте гражданского огнестрельного оружия, но выступили категорически против оборота короткоствольного оружия.

В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию №22/053416-еп о законодательном урегулировании вопросов оборота оружия и заявил, что считает преждевременной его легализацию в стране.

Теги: оружие, соцопрос, самооборона, женщины, мужчины, Свобода слова Савика Шустера
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, вышла замуж за главу миграционной службы Украины
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, вышла замуж за главу миграционной службы Украины
Кардашян подала на развод с Уэстом после семи лет брака
Кардашян подала на развод с Уэстом после семи лет брака
Британец тайно изменял беременной жене с тещей, а после родов переехал с ней в новый дом
Британец тайно изменял беременной жене с тещей, а после родов переехал с ней в новый дом
Мейхер рассказала, почему на шоу "Голос країни" пошла в команду к Тине Кароль
Мейхер рассказала, почему на шоу "Голос країни" пошла в команду к Тине Кароль
  Дочь Поляковой показала, как съезжать с горки, если нет санок. Видео
  Дочь Поляковой показала, как съезжать с горки, если нет санок. Видео
Знакомые Мягкова переживают за его вдову, которая после смерти артиста осталась одна – СМИ
Знакомые Мягкова переживают за его вдову, которая после смерти артиста осталась одна – СМИ
Лолита рассказала о шестом муже-бизнесмене
Лолита рассказала о шестом муже-бизнесмене
"Рановато, да". Жена Кошевого рассказала о бойфренде 13-летней дочери
"Рановато, да". Жена Кошевого рассказала о бойфренде 13-летней дочери
Шоптенко позировала в Дубае на закате и рассказала о пользе спонтанного отдыха
Шоптенко позировала в Дубае на закате и рассказала о пользе спонтанного отдыха
Каминская заявила, что в сети под ее именем действуют мошенники
Каминская заявила, что в сети под ее именем действуют мошенники
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, сравнила эвакуацию из Китая и Занзибара
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, сравнила эвакуацию из Китая и Занзибара
Елизавета II отреагировала на отказ принца Гарри и его жены Меган возвращаться к королевским обязанностям
Елизавета II отреагировала на отказ принца Гарри и его жены Меган возвращаться к королевским обязанностям
"Нужны будут успокоительные". Асмус назвала тестом на стрессоустойчивость выполнение уроков вместе с дочерью
"Нужны будут успокоительные". Асмус назвала тестом на стрессоустойчивость выполнение уроков вместе с дочерью
"Трижды пытался покончить с жизнью". Хименес-Браво рассказал об издевательствах отца и старшего брата
"Трижды пытался покончить с жизнью". Хименес-Браво рассказал об издевательствах отца и старшего брата
Дочь Мосс в мини-платье снялась для обложки японского глянца
Дочь Мосс в мини-платье снялась для обложки японского глянца
Вера Брежнева выпустила "презерватив для ресниц"
Вера Брежнева выпустила "презерватив для ресниц"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"То, что обычно видит гинеколог", "Фу-у-у", "Совсем порнухой несет". Maruv широко расставила ноги перед камерой
"То, что обычно видит гинеколог", "Фу-у-у", "Совсем порнухой несет". Maruv широко расставила ноги перед камерой
Российская актриса-оппозиционерка Лазарева: Что мне теперь терять? Меня сейчас можно только убить
Российская актриса-оппозиционерка Лазарева: Что мне теперь терять? Меня сейчас можно только убить
Умер актер фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" Андрей Мягков
Умер актер фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" Андрей Мягков
Кларенс-хаус обнародовал рецепт блинов и рассекретил любимую начинку жены принца Чарльза. Видео
Кларенс-хаус обнародовал рецепт блинов и рассекретил любимую начинку жены принца Чарльза. Видео
  "Отношение первой жены передалось дочке. Они в тандеме. И внучку поставили на ту же волну". Паперный рассказал, почему не общается с дочерью от первого брака
"Отношение первой жены передалось дочке. Они в тандеме. И внучку поставили на ту же волну". Паперный рассказал, почему не общается с дочерью от первого брака
Мейхер рассказала, почему на шоу "Голос країни" пошла в команду к Тине Кароль
Мейхер рассказала, почему на шоу "Голос країни" пошла в команду к Тине Кароль
Британец тайно изменял беременной жене с тещей, а после родов переехал с ней в новый дом
Британец тайно изменял беременной жене с тещей, а после родов переехал с ней в новый дом
"Немного опешила". Психолога Холоденко приняли за уборщицу после тренировки в спортзале
"Немного опешила". Психолога Холоденко приняли за уборщицу после тренировки в спортзале
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS