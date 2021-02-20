Огнестрельное оружие для самозащиты хотел бы иметь каждый третий украинец – опрос

Опрос, проведенный в Украине социологической компанией Liberty Report по заказу студии Савика Шустера, показал, что мужчины вдвое чаще, чем женщины, хотели бы иметь огнестрельное оружие.

Желающих иметь оружие оказалось меньше всего среди пенсионеров Фото: pixabay.com

Каждый третий украинец считает, что ему необходимо огнестрельное оружие. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической компанией Liberty Report по заказу студии Савика Шустера и озвученного 19 февраля в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Вопрос звучал так: "Нужно ли вам огнестрельное оружие для самообороны?"

33% опрошенных ответили "да", 67% – "нет".

Скриншот: Шустер online / Facebook

Среди опрошенных мужчин желающих иметь такое оружие вдвое больше, чем среди опрошенных женщин.

При этом мужчины по отношению к огнестрельному оружию разделились ровно напополам.

Скриншот: Шустер online / Facebook

Больше всего сторонников владения огнестрельным оружием оказалось в возрастной категории 45–59 лет – 49%, в категории 60+ таких только 14%.

Скриншот: Шустер online / Facebook

Больше желающих иметь оружие оказалось в сельской местности – 36% против 27% у горожан.

Социсследование проводилось 18–19 февраля методами онлайн-панели и телефонного опроса среди 549 человек в возрасте старше 18 лет по репрезентативной выборке. Погрешность выборки не превышает 4,26%.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4335 "Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему". Он предусматривает введение в Украине удостоверения владельца оружия и Единого государственного реестра гражданского оружия. Законопроект также определяет запрещенное к обороту оружие.

Согласно законопроекту, не смогут получить удостоверения владельца оружия граждане, у которых есть медицинские противопоказания, непогашенная или неснятая судимость по ряду статей Уголовного кодекса и которые в течение последнего года привлекались к административной ответственности по ряду статей Кодекса об административных правонарушениях (большинство из них связаны с приобретением, хранением и применением оружия).

В пояснительной записке к законопроекту №4335 сказано (.docx), что, по данным МВД, граждане Украины легально владеют 1,3 млн единиц огнестрельного оружия. А количество неучтенного огнестрельного оружия в стране превышает 4,5 млн единиц, заявил глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин в комментарии "Украина 24".

В Министерстве внутренних дел и Нацполиции заявили о необходимости принятия законопроекта об обороте гражданского огнестрельного оружия, но выступили категорически против оборота короткоствольного оружия.

В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию №22/053416-еп о законодательном урегулировании вопросов оборота оружия и заявил, что считает преждевременной его легализацию в стране.