200 iPad за разрешение на оружие. Главу службы безопасности Apple заподозрили во взяточничестве

В Окружной прокуратуре округа Санта-Клара (штат Калифорния) заявили, что в 2019 году двое полицейских отказывались выдавать разрешения на оружие до тех пор, пока они не получат "что-то ценное". По их данным, сотрудники компании Apple взамен предложили 200 iPad стоимостью около $70 тыс.

В компании Apple заявили, что знают об обвинениях в адрес их сотрудников и провели внутреннее расследование Фото: EPA

Окружная прокуратура округа Санта-Клара (штат Калифорния) сообщила, что начальника службы безопасности компании Apple Томаса Мойера и двух его помощников обвиняют в попытке дать взятку в размере 200 iPad сотрудникам полиции в обмен за разрешение на ношение оружия. Об этом 23 ноября сообщила пресс-служба прокуратуры. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

По информации прокуратуры, в 2019 году двое полицейских отказывались выдавать разрешения на оружие до тех пор, пока они не получат "что-то ценное". Тогда Мойер предложил дать 200 iPad стоимостью около $70 тыс., говорится в сообщении.

Обвинения также выдвинуты против заместителя шерифа Рика Суна и капитана Джеймса Дженсена, которым сотрудник компании Apple предлагал планшеты.

Дело рассмотрят 11 января 2021 года. Подозреваемым грозит тюремное заключение.

По информации Bloomberg, компания Apple знает об обвинениях и провела внутреннее расследование. По их данным, нарушений со стороны Мойера не было.

На странице Мойера в LinkedIn сообщается, что он работает в Apple более 14 лет, с 2013 года он возглавляет службу безопасности компании.