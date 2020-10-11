Нацполиция Украины получила почти 4 тыс. сообщений о нарушениях на местных выборах

За прошедшие сутки в Национальную полицию Украины поступило 181 сообщение о нарушения избирательного законодательства. Правоохранители открыли 13 уголовных производств.

Полиция получила 3,8 тыс. жалоб на нарушения в ходе избирательной кампании Фото: depositphotos.com

С начала избирательной кампании в органы Национальной полиции поступило 3797 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом. Об этом сообщила 11 октября пресс-служба ведомства.

За последние сутки в полицию поступила 181 жалоба, на основании которых открыто 13 уголовных производств.

"Всего в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 287 уголовных правонарушениях: 146 связаны с нарушением избирательного законодательства, 141 – с избирательным процессом. Также составлены 958 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом", – говорится в сообщении.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.