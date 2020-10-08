ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В партии "Наш край" заявили о провокации: ночью неизвестные проникли в офис и подбросили пакет с деньгами

Злоумышленники взломали офис сумской организации партии "Наш край" в ночь на 8 октября, заявили в политической силе.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
   
|
В пакете находились пачки с долларами и российскими рублями в обертке "Сбербанка России"
В пакете находились пачки с долларами и российскими рублями в обертке "Сбербанка России"
Фото: ukranews.com

В ночь с 7-го на 8 октября злоумышленники взломали офис сумской организации партии "Наш край" и подбросили в помещение пакет с деньгами, сообщают "Українські новини" со ссылкой на сопредседателя партии Александра Мазурчака.

"Придя сегодня утром в офис "Нашего края" в Сумах, сотрудники обнаружили, что входная дверь трудно открывается. Во время просмотра видео с камер наблюдения заметили человека, который ночью проник в офис и подбросил пакет. Этот пакет был обнаружен партийцами при осмотре помещения. В пакете находились пачки с долларами и российскими рублями в обертке "Сбербанка России". Была вызвана полиция и приглашены журналисты", – рассказал Мазурчак.

ВИДЕО
Видео: НАШ КРАЙ Політична партія / YouTube

В партии считают все произошедшее провокацией со стороны политических оппонентов.

"Это провокация против партии "Наш край". Кто-то из наших оппонентов пытается подставить партию перед днем голосования на местных выборах. Судя по всему, этот пакет с российскими рублями должны были обнаружить не наши партийцы, а силовики. Очевидно, что все было организовано ради лживой картинки: "русские деньги, маски-шоу, пророссийская партия". Но мы вовремя обнаружили эту провокацию и, судя по всему, сорвали планы оппонентов. Идеология партии "Наш край" – украиноцентризм, наш патриотизм выражается в делах, а не в лозунгах. И никто нас не сможет сделать "пятой колонной", – отметил Мазурчак.

Он сообщил, что перед этим инцидентом у сумского отделения партии был конфликт с областным управлением СБУ.

"На прошлой неделе народный депутат, член политсовета партии Андрей Деркач обратился с заявлением к председателю СБУ Ивану Баканову. В заявлении упоминался дерзкий вызов на беседу заместителем начальника управления СБУ в Сумской области [Сергеем] Лопаткиным кандидата на главу Конотопской ОТО от партии "Наш край" Ивана Огрохина. Он требовал от нашего однопартийца сняться с выборов в пользу кандидата от "Европейской солидарности" Сергея Завгороднего", – заявил политик.

Теги: Россия, СБУ, провокации, Полтавская область, Сбербанк, Андрей Деркач, деньги, местные выборы, Наш край
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Переболевший COVID-19 Беленюк: Чтобы мама не заразилась, мы разграничили пространство
Переболевший COVID-19 Беленюк: Чтобы мама не заразилась, мы разграничили пространство
"Кохайтеся, чорноброві". Тополя сфотографировался с поклонницей, которая забеременела после его концерта
"Кохайтеся, чорноброві". Тополя сфотографировался с поклонницей, которая забеременела после его концерта
  "Молчание ягнят". Группа "Ногу свело!" показала в новом клипе кадры протестов в Беларуси. Видео
  "Молчание ягнят". Группа "Ногу свело!" показала в новом клипе кадры протестов в Беларуси. Видео
Билли Айлиш анонсировала онлайн-концерт
Билли Айлиш анонсировала онлайн-концерт
Мейхер назвала участие в "Танцах со звездами" авантюрными приключением
Мейхер назвала участие в "Танцах со звездами" авантюрными приключением
Калкин восхитил подписчиков защитной маской с принтом из фильма "Один дома"
Калкин восхитил подписчиков защитной маской с принтом из фильма "Один дома"
"Милашка". Alyosha показала собственное фото с красным носом
"Милашка". Alyosha показала собственное фото с красным носом
Кэмпбелл, Кроуфорд, Евангелиста и Тарлингтон сыграют самих себя в сериале "Супермодели"
Кэмпбелл, Кроуфорд, Евангелиста и Тарлингтон сыграют самих себя в сериале "Супермодели"
У Жогло из шоу "Вар'яти" родился долгожданный сын
У Жогло из шоу "Вар'яти" родился долгожданный сын
"Худеть надо", "Почти как alyona alyona", "Мощная женщина". Maruv с откровенном наряде обсуждают в Instagram
"Худеть надо", "Почти как alyona alyona", "Мощная женщина". Maruv с откровенном наряде обсуждают в Instagram
Пономарев рассказал, когда станет дедом
Пономарев рассказал, когда станет дедом
Сестра Комарова родила дочь и показала первые фото новорожденной
Сестра Комарова родила дочь и показала первые фото новорожденной
"Можно высмаркивать носик". Фреймут рассказала о правилах поведения за столом и пользовании тканевой салфеткой
"Можно высмаркивать носик". Фреймут рассказала о правилах поведения за столом и пользовании тканевой салфеткой
Спустя полтора месяца после родов Перри стала судьей шоу American Idol
Спустя полтора месяца после родов Перри стала судьей шоу American Idol
Окружение Мэри-Кейт Олсен рассказало о ее личной жизни после развода с братом Саркози
Окружение Мэри-Кейт Олсен рассказало о ее личной жизни после развода с братом Саркози
Модель с 13-м размером груди Кузнецова снялась с актерами "Дизель Студио". Фото
Модель с 13-м размером груди Кузнецова снялась с актерами "Дизель Студио". Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
"Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
  "Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда
"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера
"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера
Седокова показала ягодицы
Седокова показала ягодицы
Длинные волосы и плюс 6 килограммов. Канделаки показала, как выглядела 10 лет назад
Длинные волосы и плюс 6 килограммов. Канделаки показала, как выглядела 10 лет назад
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS