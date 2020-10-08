В партии "Наш край" заявили о провокации: ночью неизвестные проникли в офис и подбросили пакет с деньгами

Злоумышленники взломали офис сумской организации партии "Наш край" в ночь на 8 октября, заявили в политической силе.

В ночь с 7-го на 8 октября злоумышленники взломали офис сумской организации партии "Наш край" и подбросили в помещение пакет с деньгами, сообщают "Українські новини" со ссылкой на сопредседателя партии Александра Мазурчака.

"Придя сегодня утром в офис "Нашего края" в Сумах, сотрудники обнаружили, что входная дверь трудно открывается. Во время просмотра видео с камер наблюдения заметили человека, который ночью проник в офис и подбросил пакет. Этот пакет был обнаружен партийцами при осмотре помещения. В пакете находились пачки с долларами и российскими рублями в обертке "Сбербанка России". Была вызвана полиция и приглашены журналисты", – рассказал Мазурчак.

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Видео: НАШ КРАЙ Політична партія / YouTube

В партии считают все произошедшее провокацией со стороны политических оппонентов.

"Это провокация против партии "Наш край". Кто-то из наших оппонентов пытается подставить партию перед днем голосования на местных выборах. Судя по всему, этот пакет с российскими рублями должны были обнаружить не наши партийцы, а силовики. Очевидно, что все было организовано ради лживой картинки: "русские деньги, маски-шоу, пророссийская партия". Но мы вовремя обнаружили эту провокацию и, судя по всему, сорвали планы оппонентов. Идеология партии "Наш край" – украиноцентризм, наш патриотизм выражается в делах, а не в лозунгах. И никто нас не сможет сделать "пятой колонной", – отметил Мазурчак.

Он сообщил, что перед этим инцидентом у сумского отделения партии был конфликт с областным управлением СБУ.

"На прошлой неделе народный депутат, член политсовета партии Андрей Деркач обратился с заявлением к председателю СБУ Ивану Баканову. В заявлении упоминался дерзкий вызов на беседу заместителем начальника управления СБУ в Сумской области [Сергеем] Лопаткиным кандидата на главу Конотопской ОТО от партии "Наш край" Ивана Огрохина. Он требовал от нашего однопартийца сняться с выборов в пользу кандидата от "Европейской солидарности" Сергея Завгороднего", – заявил политик.