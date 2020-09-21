Партия "Наш край" выдвинула Червоненко кандидатом в мэры Одессы

19 сентября состоялась конференция Одесской областной организации политической партии "Наш край", на которой озвучили имена участников предвыборной гонки на местных выборах, в том числе кандидата на должность городского головы Одессы.

Червоненко официально стал кандидатом на должность городского головы Одессы от партии "Наш край" Фото: nashkray.org

Кандидатуру Евгения Червоненко на конференции Одесской областной организации партии "Наш край", которая состоялась 19 сентября, официально выдвинули на должность главы Одесского городского совета. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Также на конференции утвердили программу и имена первых пятерок кандидатов в депутаты всех уровней на предстоящих местных выборах в регионе.

4 сентября стало известно, что экс-министр транспорта и связи, бывший глава Запорожской облгосадминистрации Червоненко идет на местные выборы в Одессе вместе с партией "Наш край".