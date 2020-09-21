Партия "Наш край" выдвинула Червоненко кандидатом в мэры Одессы

Кандидатуру Евгения Червоненко на конференции Одесской областной организации партии "Наш край", которая состоялась 19 сентября, официально выдвинули на должность главы Одесского городского совета. Об этом сообщила пресс-служба партии.
Также на конференции утвердили программу и имена первых пятерок кандидатов в депутаты всех уровней на предстоящих местных выборах в регионе.
4 сентября стало известно, что экс-министр транспорта и связи, бывший глава Запорожской облгосадминистрации Червоненко идет на местные выборы в Одессе вместе с партией "Наш край".
3 сентября на съезде партии "Наш край" приняли решение идти на выборы в советы всех уровней и утвердили программу "12 шагов для развития родного края". В Сумской области "Наш край" ведет на выборы член политсовета, внефракционный народный депутат Андрей Деркач. В Днепре вместе с партией идет мэр города в 2000–2014 годах Иван Куличенко, а в Киеве – народный депутат Сергей Шахов.
Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября.