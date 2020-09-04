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"Наш край" поддержал кардиохирург Тодуров

Директор Института сердца Минздрава Украины, кардиохирург Борис Тодуров заявил, что в "Нашем крае" нет людей, которых на вершину власти вывел социальный лифт, и ему это очень импонирует.

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Тодуров: Это большая беда, когда мальчики 22 23 лет с рюкзачками, без "зеленого понятия" о профессионализме, вдруг становятся большими чиновниками
Тодуров: Это большая беда, когда мальчики 22–23 лет с рюкзачками, без "зеленого понятия" о профессионализме, вдруг становятся большими чиновниками
Фото: пресс-служба партии "Наш край"

Директор Института сердца Минздрава Украины, кардиохирург Борис Тодуров поддержал партию "Наш край". Об этом он заявил на съезде партии, который прошел в Киеве. Тодуров объяснил, что в "Нашем крае" собрались люди, которые близки ему по "мировосприятию, моральным качествам и социальной миссии". Трансляцию съезда партия вела в своем YouTube.

"По моему наблюдению, нет в этом зале людей, которых на вершину власти вывел социальный лифт. Есть люди, которые прошли социальные ступеньки, примерно такие, как я прошел – от простого медбрата до руководителя крупнейшего кардиохирургического центра на сегодня. Мне это очень импонирует. Я понимаю, что мы с этими людьми единомышленники, мы говорим как профессионалы на одном языке. Я понимаю, что эти люди, когда они придут и станут депутатами, мэрами, главами администраций, будут работать для людей. Потому что они вышли вот оттуда, прошли все ступени и знают, что нужно сегодня людям", – отметил Борис Тодуров.

По мнению кардиохирурга, существенной проблемой Украины является именно то, что люди попадают во власть на "социальном лифте" вместо "социальной лестницы".

"Я считаю, что это большая беда в последние годы – социальный лифт, когда мальчики 22–23 лет с рюкзачками, без "зеленого понятия" о профессионализме, вдруг становятся большими чиновниками, принимают государственные решения, управляют отраслями", – отметил Тодуров.

ВИДЕО
Видео: НАШ КРАЙ Політична партія / YouTube

На съезде партии "Наш край" 3 сентября приняли решение идти на выборы в советы всех уровней и утвердили программу "12 шагов для развития родного края".

Теги: Борис Тодуров, местные выборы, Наш край, съезд
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