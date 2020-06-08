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Тодуров пригрозил забастовкой медиков, если Степанова отправят в отставку

По словам директора Института сердца Бориса Тодурова, в случае отставки главы Минздрава Украины Максима Степанова на забастовку выйдет не только медперсонал, но и пациенты.

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Тодуров отметил, что в случае давления на врачей со стороны властей забастовка пройдет уже после карантина
Тодуров отметил, что в случае давления на врачей со стороны властей забастовка пройдет уже после карантина
Фото: Борис Тодуров Официальная страница / Facebook

Украинские медики выйдут на забастовку в случае увольнения нынешнего главы Минздрава Украины Максима Степанова. Об этом 6 июня в эфире NewsOne заявил директор Института сердца Борис Тодуров.

"Если сегодня встанет вопрос о том, что будут увольнять министра [здравоохранения Максима Степанова], что будут продолжать [медицинскую] реформу... Я делаю официальное заявление: мы объявим всеукраинскую забастовку медиков. И с нами выйдет не только медперсонал, с нами выйдут и наши пациенты. И это будет очень серьезно", – отметил Тодуров.

При этом медик отметил, что в случае давления на врачей со стороны властей забастовка пройдет уже после карантина.

25 мая "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что некоторые министры в украинском правительстве считают, что Степанов хочет стать премьер-министром.

Источник отметил, что у Степанова якобы работает группа пиарщиков, которая подсчитывает ему упоминания в СМИ, чтобы его было больше других членов Кабмина.

Степанов – бывший директор ГП "Полиграфкомбинат Украина" (2011–2016) и экс-председатель Одесской облгосадминистрации (2017–2019). Министром здравоохранения он был назначен 30 марта 2020 года. Предыдущий глава Минздрава Илья Емец пробыл на должности меньше месяца. 

19 мая парламентская фракция "Голос" призвала отправить министра здравоохранения в отставку и начала собирать подписи под соответствующим проектом постановления. Народные депутаты заявили, что Минздрав под руководством Степанова провалил закупку защитных костюмов для медицинских работников, а также выступает за свертывание медицинской реформы. 

Заведующая кафедрой инфекционных болезней в Национальном медуниверситете имени Богомольца Ольга Голубовская и Тодуров выступили в поддержку Степанова.

Теги: Борис Тодуров, Минздрав, Максим Степанов, медреформа
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