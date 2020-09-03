На съезде "Нашего края" зажгли лампочку, чтобы продемонстрировать отличие хозяйственников от популистов

По мнению представителей партии, Украина устала от непрофессионалов и популистов и ей нужны хозяйственники, и чтобы наглядно продемонстрировать отличие хозяйственников от популистов, сопредседатель партии, нардеп Сергей Шахов, когда погас свет, вкрутил лампочку на сцене.

Шахов: Чтобы было светло, нужно просто вкрутить лампочку. Большие дела начинаются с малого! Фото: пресс-служба партии "Наш край"

Съезд партии "Наш край", который состоялся сегодня в Киеве, начался с перформанса: свет появился только после вмешательства сопредседателя партии, народного депутата Сергея Шахова. Трансляцию съезда политическая сила вела в своем Facebook.

По мнению представителей партии, Украина устала от непрофессионалов и популистов и ей нужны хозяйственники. Чтобы наглядно продемонстрировать отличие хозяйственников от популистов, сопредседатель партии Шахов перед началом съезда, когда погас свет, вкрутил лампочку на сцене.

"Вот видите: все просто! Чтобы вкрутить лампочку, нужен один человек. А знаете, сколько надо популистов, чтобы вкрутить лампочку? Четыре! Один будет обещать, второй – снимать сериал, третий – клеить борды, а четвертый – хаять предшественников. Но никто не вкрутит лампочку", – отметил политик.

По его словам, именно способность действовать отличает хозяйственников от популистов.

"Чтобы было светло, нужно просто вкрутить лампочку. Большие дела начинаются с малого! Украина начинается с родного края", – заявил Шахов.

На съезде приняли программу "12 шагов для развития родного края".

Шахова партия выдвинула в мэры Киева.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября.