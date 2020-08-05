Шахов призвал Кабмин провести в Украине аудит заводов, где хранится нитрат аммония

В Украине не проходил модернизацию ни один из трех заводов, которые производят нитрат аммония – вещество, которое, вероятно, стало причиной взрыва в порту Бейрута 4 августа, заявил народный депутат из группы "Довіра" Сергей Шахов.

Сергей Шахов: Мы должны быть уверены, что жизни и здоровью украинцев ничего не угрожает Фото: Сергій Шахов / Facebook

Народный депутат из группы "Довіра" Сергей Шахов призвал Кабинет Министров Украины проверить предприятия, которые производят и хранят нитрат аммония (другое название – аммиачная селитра), чтобы предупредить трагедию, аналогичную той, что произошла накануне в Ливане.

"Ужасная трагедия в Бейруте. Хочу выразить соболезнования семьям всех погибших и пострадавшим. У нас в Украине сегодня работает три аналогичных завода. Ни один из которых никогда не проходил модернизацию. Как председатель экологического подкомитета я призываю правительство провести аудит заводов, на которых производится и хранится нитрат аммония. Мы должны быть уверены, что жизни и здоровью украинцев ничего не угрожает!" – написал Шахов в своем Facebook.

Вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. По предварительной информации, взорвался склад аммиачной селитры, это случилось в результате пожара, вызванного сварочными работами.

По последним на время публикации новости данным, погибло 135 человек. Местные каналы сообщают как минимум о 5000 раненых и десятках пропавших без вести. Среди граждан Украины серьезно никто не пострадал, у некоторых семей разрушены дома и квартиры, несколько человек получили порезы и ушибы.

В прилегающих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания, около 300 тыс. человек остались без крова. Взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута, писало агентство Reuters. Корреспондент телеканала Al Jazeera Тимур Аджари сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода в припортовой зоне высотой примерно в три этажа.