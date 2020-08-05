Посол Украины рассказал о пострадавших украинцах после взрыва в Бейруте

Среди граждан Украины в результате взрыва в порту Бейрута серьезно никто не пострадал. У некоторых семей разрушены дома и квартиры. Несколько человек получили порезы и ушибы, сказал посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Ливане Игорь Осташ в эфире телеканала "Украина 24" 5 августа сказал, что граждане Украины серьезно не пострадали в результате взрыва, который случился 4 августа в порту Бейрута.

"Есть некоторые семьи, у которых повреждены имущество, дома, квартиры. Есть также незначительные травмы, порезы, ушибы у граждан Украины. Но пострадавших серьезно пока нет", – сказал Осташ.

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Видео: Україна 24 / YouTube

Дипломат сказал, что речь идет о помощи в восстановлении домов или квартир. Осташ отметил, что посольство Украины в Ливане ищет информацию о якобы двух украинских кораблях, находившихся в районе взрывов.

"Серьезно пострадал корабль ООН. Там действительно есть проблемы с моряками. А по украинским кораблям такой информации нет", – пояснил он.

Дипломат напомнил о контактах на сайте посольства.

"Все наши телефоны есть на сайте посольства. Введите [в Google] "Посольство Украины в Ливане" – сразу увидите все телефоны горячей линии", – сказал Осташ.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Количество погибших превысило 100 человек, более 4 тыс. получили ранения.

В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

Сооснователь сервиса отслеживания судов TankerTrackers Самир Мадани писал в Twitter, что в порту Бейрута в момент взрыва находилось два судна из Мариуполя. Предположительно, они были загружены зерном. Министерство иностранных дел Украины не подтвердило эту информацию.