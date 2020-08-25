Нардеп Шахов потребовал отстранить от должности руководителя Луганской области

Отмена местных выборов в ряде общин Луганской области – это попытка узурпации власти луганским губернатором Сергеем Гайдаем, заявил нардеп от "Нашего края" Сергей Шахов.

Сергей Шахов: Несмотря на официальное декларирование мира и прекращения огня на Донбассе, губернатор Луганской области констатирует войну Фото: пресс-служба Сергея Шахова

Нардеп от "Нашего края" Сергей Шахов потребовал отстранить от должностей руководство Луганской области и отменить решение Центризбиркома №161 от 8 августа этого года о невозможности проведения выборов в отдельных объединенных территориальных общинах Луганской и Донецкой областей. Об этом политик сказал 25 августа с трибуны Верховной Рады, трансляцию вел парламентский телеканал.

"Несмотря на официальное декларирование мира и прекращения огня на Донбассе, губернатор Луганской области констатирует войну. Более того, прикрываясь этой войной, он инициировал отмену выборов в ключевых городах области. То есть лишил жителей Луганской области конституционного права избирать себе власть. Тех самых украинцев, которые успешно проголосовали на выборах 2015-го и 2019 годов без эксцессов или нарушений", – отметил Шахов.

Он добавил, что отмена местных выборов – это попытка узурпации власти луганским губернатором Сергеем Гайдаем.

"Это тот самый губернатор, который так красноречиво рассказывает о большом ремонте дорог в Луганской области, а сам тем временем летает на вертолете, потому что проехать не может. Кстати, для передвижения губернатора воздушным путем угроз не возникает, они только для волеизъявления", – заявил он.

По словам Шахова, Луганская область под руководством Гайдая "утопает в беззаконии и коррупции".

"Месяц назад сотни луганчан пострадали от большого огня, разгоревшегося из-за халатности чиновников, но до сих пор никто не наказан. Хищение бюджетных средств, злоупотребление властью, крышевание контрабанды и проституции. Им этого мало. Теперь захотели узурпировать власть и назначили себя князьями", – подытожил нардеп.

Согласно решению ЦИК, принятому на основе отчета глав Донецкой и Луганской областей, местные выборы, которые в Украине назначены на 25 октября, не будут проводить в 10 объединенных территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восьми ОТО Северодонецкого и Счастьинского районов Луганской области.

"Комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов этих областей", – сказано в сообщении на сайте Центризбиркома.