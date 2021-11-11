Восьмерым бывшим сотрудникам СБУ, перешедшим в ФСБ РФ, сообщили о подозрении в госизмене

По данным следствия, преступная группировка совершала несанкционированное вмешательство в компьютерные сети и информационные системы органов государственной власти, учреждений и организаций Украины, а также других стран с целью сбора разведывательных данных, диверсий и других преступлений.
"В ходе расследования разоблачено подразделение Федеральной службы безопасности Российской Федерации, сотрудники которого с использованием хакерской группировки Armagedon совершают атаки на объекты критической информационной инфраструктуры учреждений, обеспечивающих должное функционирование экономической и правоохранительной систем Украины, а также ее обороноспособности", – говорится в сообщении.
Правоохранители установили причастность к совершению противоправных действий бывших сотрудников Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым. По информации Офиса генпрокурора, во время прохождения службы в СБУ в их служебные обязанности входило обеспечение контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, а после перехода на сторону РФ они обеспечивали разведывательно-подрывную деятельность против Украины в этой сфере.
В ходе следствия правоохранители получили доказательства того, что бывшие сотрудники украинской спецслужбы с использованием завербованных хакеров осуществляли кибератаки в интересах специальных и разведывательных органов РФ.
4 ноября СБУ сообщила, что поименно установила хакеров ФСБ РФ из группировки Armagedon, которые совершили более 5 тыс. кибератак на государственные органы Украины.
По данным СБУ, хакерская группировка Armagedon является специальным проектом ФСБ РФ, который "прицельно работает" по Украине. Это направление координирует 18-й центр ФСБ РФ (центр информационной безопасности) с дислокацией в Москве.