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Восьмерым бывшим сотрудникам СБУ, перешедшим в ФСБ РФ, сообщили о подозрении в госизмене

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В ходе следствия правоохранители получили доказательства того, что бывшие сотрудники СБУ осуществляли кибератаки в интересах РФ
В ходе следствия правоохранители получили доказательства того, что бывшие сотрудники СБУ осуществляли кибератаки в интересах РФ
Фото: depositphotos.com

Восьмерых бывших сотрудников Службы безопасности Украины, которые сейчас являются офицерам ФСБ РФ, заочно уведомили о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, преступная группировка совершала несанкционированное вмешательство в компьютерные сети и информационные системы органов государственной власти, учреждений и организаций Украины, а также других стран с целью сбора разведывательных данных, диверсий и других преступлений.

"В ходе расследования разоблачено подразделение Федеральной службы безопасности Российской Федерации, сотрудники которого с использованием хакерской группировки Armagedon совершают атаки на объекты критической информационной инфраструктуры учреждений, обеспечивающих должное функционирование экономической и правоохранительной систем Украины, а также ее обороноспособности", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили причастность к совершению противоправных действий бывших сотрудников Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым. По информации Офиса генпрокурора, во время прохождения службы в СБУ в их служебные обязанности входило обеспечение контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, а после перехода на сторону РФ они обеспечивали разведывательно-подрывную деятельность против Украины в этой сфере.

В ходе следствия правоохранители получили доказательства того, что бывшие сотрудники украинской спецслужбы с использованием завербованных хакеров осуществляли кибератаки в интересах специальных и разведывательных органов РФ.

Контекст:

4 ноября СБУ сообщила, что поименно установила хакеров ФСБ РФ из группировки Armagedon, которые совершили более 5 тыс. кибератак на государственные органы Украины.

По данным СБУ, хакерская группировка Armagedon является специальным проектом ФСБ РФ, который "прицельно работает" по Украине. Это направление координирует 18-й центр ФСБ РФ (центр информационной безопасности) с дислокацией в Москве.

Теги: Россия, СБУ, Украина, хакеры, ФСБ, расследование, госизмена, спецслужбы, подозрение
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