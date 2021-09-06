Возле Львова нелегально хоронили людей на землях садово-огородного кооператива – полиция

Нелегальное кладбище организовал директор одной из общественных организаций, отметили в полиции Фото: depositphotos.com

Отмечается, что заявление поступило 26 августа.

"По словам заявителей, директор одной из общественных организаций без ведома и согласования садоводов организовал на их земельных участках кладбище и проводит платное захоронение умерших людей", – говорится в сообщении.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины (самовольное занятие земельного участка). Санкция статьи предусматривает штраф от 3,4 тыс. до 5,1 тыс. грн или арест на срок до шести месяцев.